В Минобороны показали украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT

Минобороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.
"Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее избивать врага", - говорится в сообщении.
Как отмечается, система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.
В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.
Основные характеристики:
"Благодаря деятельности Акселератора Минобороны процедура допуска к эксплуатации дрона была максимально быстрой", - отметили в Минобороны.
Фото: украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT (t.me/ministry_of_defense_ru)
Производство дронов в Украине.
По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.
Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.
Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.
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