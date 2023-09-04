RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны показали украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT

Фото: в Минобороны показали украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Минобороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

"Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее избивать врага", - говорится в сообщении.

Как отмечается, система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

Основные характеристики:

  • дальность полета - до 10 км;
  • может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью
  • может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ;
  • интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".

"Благодаря деятельности Акселератора Минобороны процедура допуска к эксплуатации дрона была максимально быстрой", - отметили в Минобороны.

 

Фото: украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT (t.me/ministry_of_defense_ru)

Производство дронов в Украине.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныдрониВойна России против Украины