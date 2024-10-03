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В Міноборони показали новітні зразки української зброї (відео)

Фото: зброя українського виробництва (mil.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Міноборони презентувало іноземним партнерам новітні зразки вітчизняної зброї. Презентація проходила на одному з військових полігонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Як зазначили в Міноборони, партнерам було показано зразки вітчизняної зброї, які довели свою ефективність на полі бою.

Серед продемонстрованих зразків:

  • безпілотні літальні апарати;
  • протитанковий ракетний комплекс "Стугна";
  • самохідна артилерійська установка "Богдана";
  • бронеавтомобілі;
  • роботизовані системи, зокрема наземні дрони-камікадзе.

"Ми маємо унікальні розробки, які вже пройшли випробування в боях та допрацьовані розробниками до певного еталона. Запрошуємо світових виробників зброї та інвесторів до співпраці, щоб разом зміцнити нашу обороноздатність", - розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За його словами, наразі дуже важливо інвестувати в український ОПК.

Зокрема, портал Defence Express, помітив, що на відео показано нову версію артсистеми "Богдана". На відео видно скоріше за все буксирувану артилерійську систему, робота над якою розпочалась у грудні 2023 року.

Артилерійська частина від 2С22 "Богдана" встановлена на лафет ймовірно від буксируваної "Гиацинт-Б". Це пов'язано з тим, що Україна може виготовляти більше стволів, аніж шасі під САУ "Богдана". Через те, що потреба військ в артилерії значна, то виникла ідея створити несамохідний варіант "Богдана-Б".

У Defence Express вважають, що ще зарано говорити про детальні характеристики САУ, адже це перша її публічна поява.

Українські дрони

З початку російського вторгнення Україна значно збільшила виробництво дронів та авіаційних комплексів. Мова не лише про коптери та ударні безпілотники, а й про морські дрони.

Нещодавно Міноборони повідомило, що на озброєння ЗСУ допустили новий дрон-бомбер "Чорна вдова". За словами голови ГУР Кирила Буданова, українські дрони вже можуть вражати цілі в Росії на відстані до 1800 км від кордону з Україною.

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