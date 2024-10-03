RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны показали новейшие образцы украинского оружия (видео)

Фото: оружие украинского производства (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Минобороны представило иностранным партнерам новейшие образцы отечественного оружия. Презентация проходила на одном из военных полигонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как отметили в Минобороны, партнерам были показаны образцы отечественного оружия, доказавшие свою эффективность на поле боя.

Среди продемонстрированных образцов:

  • беспилотные летательные аппараты;
  • противотанковый ракетный комплекс "Стугна";
  • самоходная артиллерийская установка "Богдана";
  • бронеавтомобили;
  • роботизированные системы, в том числе наземные дроны-камикадзе.

"У нас есть уникальные разработки, которые уже прошли испытания в боях и доработаны разработчиками до определенного эталона. Приглашаем мировых производителей оружия и инвесторов к сотрудничеству, чтобы вместе укрепить нашу обороноспособность", - рассказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.

По его словам, очень важно инвестировать в украинский ОПК.

В частности, портал Defence Express, заметил, что на видео показана новая версия артсистемы "Богдана". На видео видна, скорее всего, буксируемая артиллерийская система, работа над которой началась в декабре 2023 года.

Артиллерийская часть от 2С22 "Богдана" установлена на лафете предположительно от буксируемой "Гиацинт-Б". Это связано с тем, что Украина может производить больше стволов, чем шасси под САУ "Богдана". Из-за того, что потребность войск в артиллерии значительна, возникла идея создать несамоходный вариант "Богдана-Б".

В Defence Express считают, что еще рано говорить о подробных характеристиках САУ, ведь это первое ее публичное появление.

Украинские дроны

С начала российского вторжения Украина значительно увеличила производство дронов и авиационных комплексов. Речь не только о коптерах и ударных беспилотниках, но и о морских дронах.

Недавно Минобороны сообщило, что на вооружение ВСУ был допущен новый дрон-бомбер "Черная вдова". По словам главы ГУР Кирилла Буданова, украинские дроны уже могут поражать цели в России на расстоянии до 1800 км от границы с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине