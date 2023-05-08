У Міноборони показали, як ППО вночі збивала ворожі безпілотники над Києвом

Українська ППО збила усі 30 ворожих безпілотників, які РФ направила вночі для атаки на Київ. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Цього дня Пам'яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сьогоднішні нацисти - русисти - знищують мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, зникне у темряві. Як і її попередники", - додали у Міноборони.

Зазначається, що 30 з них були націлені на Київ.

Нагадаємо, що силами протиповітряної оборони ЗСУ під час російської атаки України вночі 8 травня було збито 35 баражуючих боєприпасів іранського виробництва "Шахед". При цьому було збито 100% ворожих дронів, які окупанти направили для ударів по Києву.

Також в ОК "Південь" розповіли про наслідки ударів РФ ракетами типу Х-22 по Одеській області вночі 8 травня.

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