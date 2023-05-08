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В Минобороны показали, как ПВО ночью сбивала вражеские беспилотники над Киевом

Фото: Работа ПВО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская ПВО сбила все 30 вражеских беспилотников, направленных РФ ночью для атаки на Киев. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Минувшей ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 из них были ориентированы на Киев.

"В этот день Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне сегодняшние нацисты - русисты - уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, исчезнет в темноте. Как и ее предшественники", - добавили в Минобороны.

Напомним, что силами противовоздушной обороны ВСУ во время российской атаки Украины ночью 8 мая были сбиты 35 баражирующих боеприпасов иранского производства "Шахед". При этом были сбиты 100% вражеских дронов, которые оккупанты направили для ударов по Киеву.

Также в ОК "Юг" рассказали о последствиях ударов РФ ракетами типа Х-22 по Одесской области в ночь на 8 мая.

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