В Минобороны показали, как ПВО ночью сбивала вражеские беспилотники над Киевом

Украинская ПВО сбила все 30 вражеских беспилотников, направленных РФ ночью для атаки на Киев. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"В этот день Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне сегодняшние нацисты - русисты - уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, исчезнет в темноте. Как и ее предшественники", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что 30 из них были ориентированы на Киев.

"Минувшей ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников", - говорится в сообщении.

Напомним, что силами противовоздушной обороны ВСУ во время российской атаки Украины ночью 8 мая были сбиты 35 баражирующих боеприпасов иранского производства "Шахед". При этом были сбиты 100% вражеских дронов, которые оккупанты направили для ударов по Киеву.

Также в ОК "Юг" рассказали о последствиях ударов РФ ракетами типа Х-22 по Одесской области в ночь на 8 мая.

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