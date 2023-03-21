У Міноборони показали, як французький ЗРК Crotale "відпрацював" по російській крилатій ракеті

У Міноборони оприлюднили відео, як українські військові за допомогою французького зенітного ракетного комплексу малої дальності Crotale NG влучили у російську крилату ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
За допомогою Crotale NG, який перебуває на озброєнні у Збройних силах України, було здійснено два пуски по російській крилатій ракеті.
"Перший: не влучив у ціль. Другий: В ціль!" - додають у Міноборони.
РБК-Україна розповідало, на що здатні французькі ЗРК Crotale.
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