У Міноборони показали, як французький ЗРК Crotale "відпрацював" по російській крилатій ракеті

За допомогою Crotale NG, який перебуває на озброєнні у Збройних силах України, було здійснено два пуски по російській крилатій ракеті.

"Перший: не влучив у ціль. Другий: В ціль!" - додають у Міноборони.

РБК-Україна розповідало, на що здатні французькі ЗРК Crotale.

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