Міноборони про погрозу топити російські кораблі: якщо не вірять - хай чекають

Гаврилов прокоментував заяву оборонного відомства, щодо того, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів російської федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

"Чи є у нас на це спроможності? Порівняно з тим як починалася війна - такі спроможності є. І вони будуть ще більші. І ці спроможності дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку ще минулого року говорив: "Загнати весь цей Чорноморський флот ближче туди до Туапсе, Новоросійська і не давати їм рухатися в зоні Криму", - наголосив заступник міністра.

Він також зауважив, що спроможності України не обмежуються тільки системами типу "Нептун", адже на озброєнні української армії є ще й інші системи.

Гаврилов підкреслив, що нині Україна стала набагато сильнішою в цьому питанні порівняно з минулим роком. За його словами, чим довше війна буде затягуватися, тим менше буде шансів для російського Чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі.

"Тому хай думають, хай розраховують. Якщо хтось сумнівається - хай чекають", - підсумував заступник міністра.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, 17 липня Росія оголосила про вихід із "зернової угоди" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому Кремль і так кілька місяців не забезпечував стабільної роботи "зернового коридору". Він блокував перевірки кораблів та обстрілював зернові термінали одеських портів.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову угоду" у тристоронньому форматі.

Разом з тим Міноборони РФ пригрозило, що будь-які кораблі, що прямують до чорноморських портів, будуть вважатися залученими до війни. Водночас Україна пообіцяла відповісти тим самим.

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