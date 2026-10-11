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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

В Міноборони поділилися деталями про запуск експорту зброї

19:55 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: міністр оборони Євгеній Хмара (пресслужба Міноборони)

Міністерство оборони працює над запуском якісної системи експорту української оборонної продукції. Безумовним пріоритетом залишаються потреби Сил оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Євгеній Хмара заявив на зустрічі з журналістами.

Що можна експортувати

Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що пріоритетом залишаються потреби Сил оборони. Експортуватися може продукція, яка є понад цієї потреби та не створює ризиків для забезпечення українського війська.

Як зазначають у Міноборони, експорт має стати додатковим джерелом ресурсів для сектору оборони. Відомство опрацьовує механізм, за якого частина доходів від експорту спрямовуватиметься на потреби Сил оборони.

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У липні Міноборони оголосило умови експорту зброї та технологій. Купувати українське озброєння можуть країни-партнери Drone Deal, строк розгляду заявок скоротили з 90 до 30 днів, мінімальна вартість контракту становить 15 млн грн, а дозвіл можуть не надати, якщо озброєння потрібне армії. У галузі до умов є зауваження: зокрема, CEO NAUDI Сергій Гончаров назвав ставку 30% на комплектуючі фактично забороняючою.

Першою компанією, яка отримала дозвіл на експорт дронів за цією процедурою, стала F-Drones.

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