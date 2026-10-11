В Минобороны поделились деталями о запуске экспорта оружия

Что можно экспортировать

Министр обороны Евгений Хмара подчеркнул, что приоритетом остаются нужды Сил обороны. Экспортироваться может продукция, которая сверх этой потребности и не создает рисков для обеспечения украинской армии.

Как отмечают в Минобороны, экспорт должен стать дополнительным источником ресурсов сектора обороны. Ведомство прорабатывает механизм, при котором часть доходов от экспорта будет направляться на нужды сил обороны.

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