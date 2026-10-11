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В Минобороны поделились деталями о запуске экспорта оружия

19:55 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Лев Шевченко
В Минобороны поделились деталями о запуске экспорта оружия Фото: министр обороны Евгений Хмара (пресс-служба Минобороны)
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Министерство обороны работает над запуском качественной системы по экспорту украинской оборонной продукции. Безусловным приоритетом остаются потребности сил обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Евгений Хмара заявил на встрече с журналистами.

Что можно экспортировать

Министр обороны Евгений Хмара подчеркнул, что приоритетом остаются нужды Сил обороны. Экспортироваться может продукция, которая сверх этой потребности и не создает рисков для обеспечения украинской армии.

Как отмечают в Минобороны, экспорт должен стать дополнительным источником ресурсов сектора обороны. Ведомство прорабатывает механизм, при котором часть доходов от экспорта будет направляться на нужды сил обороны.

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В июле Минобороны объявило условия экспорта оружия и технологий. Покупать украинское вооружение могут страны-партнеры Drone Deal, срок рассмотрения заявок сократили с 90 до 30 дней, минимальная стоимость контракта составляет 15 млн грн, а разрешение могут не предоставить, если вооружение нужно армии. В отрасли к условиям есть замечания: в частности, CEO NAUDI Сергей Гончаров назвал ставку 30% на комплектующие фактически запрещающей.

Первой компанией, получившей разрешение на экспорт дронов по этой процедуре, стала F-Drones.

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