В Минобороны поделились деталями о запуске экспорта оружия
Министерство обороны работает над запуском качественной системы по экспорту украинской оборонной продукции. Безусловным приоритетом остаются потребности сил обороны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Евгений Хмара заявил на встрече с журналистами.
Что можно экспортировать
Министр обороны Евгений Хмара подчеркнул, что приоритетом остаются нужды Сил обороны. Экспортироваться может продукция, которая сверх этой потребности и не создает рисков для обеспечения украинской армии.
Как отмечают в Минобороны, экспорт должен стать дополнительным источником ресурсов сектора обороны. Ведомство прорабатывает механизм, при котором часть доходов от экспорта будет направляться на нужды сил обороны.
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В июле Минобороны объявило условия экспорта оружия и технологий. Покупать украинское вооружение могут страны-партнеры Drone Deal, срок рассмотрения заявок сократили с 90 до 30 дней, минимальная стоимость контракта составляет 15 млн грн, а разрешение могут не предоставить, если вооружение нужно армии. В отрасли к условиям есть замечания: в частности, CEO NAUDI Сергей Гончаров назвал ставку 30% на комплектующие фактически запрещающей.
Первой компанией, получившей разрешение на экспорт дронов по этой процедуре, стала F-Drones.