У Міноборони планують удосконалити роботу військово-лікарських комісій: деталі

За її словами, Міноборони та Мінздрав проводять відповідні консультації між відомствами. Це пов'язано з тим, що повномасштабне вторгнення поставило перед новими викликами медичне забезпечення.

"За цей час було створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система ВЛК. А саме - було створено 66 позаштатник ВЛК у військових медичних закладах, а також додатково у закладах охорони здоров"я різних форм власності ще 340 позаштатних ВЛК", - розповіла Маляр.

Однак збільшення навантаження призвело до потреби удосконалити та переглянути підходи до проведення зазначеної експертизи.

Міноборони спільно з МОЗ та Мінцифри відпрацьовують основні 5 напрямків удосконалення роботи ВЛК: