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У Міноборони планують удосконалити роботу військово-лікарських комісій: деталі

Фото: у Міноборони планують удосконалити роботу військово-лікарських комісій (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони України планує удосконалити роботу військово-лікарських комісій та шлях пораненого воїна. Для цього буде розроблено п'ять основних напрямків модернізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

За її словами, Міноборони та Мінздрав проводять відповідні консультації між відомствами. Це пов'язано з тим, що повномасштабне вторгнення поставило перед новими викликами медичне забезпечення.

"За цей час було створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система ВЛК. А саме - було створено 66 позаштатник ВЛК у військових медичних закладах, а також додатково у закладах охорони здоров"я різних форм власності ще 340 позаштатних ВЛК", - розповіла Маляр.

Однак збільшення навантаження призвело до потреби удосконалити та переглянути підходи до проведення зазначеної експертизи.

Міноборони спільно з МОЗ та Мінцифри відпрацьовують основні 5 напрямків удосконалення роботи ВЛК:

  1. прискорення впровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС);
  2. запровадження електронних черг;
  3. використання електронного документообігу у процесах ВЛК;
  4. перегляд кількості ВЛК;
  5. сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що команда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, раніше Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку "Дії".

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниГанна Маляр