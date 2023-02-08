В Минобороны планируют усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий: детали

Министерство обороны Украины планирует усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий и путь раненого воина. Для этого будут разработаны пять основных направлений модернизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.
По ее словам, Минобороны и Минздрав проводят соответствующие консультации между ведомствами. Это связано с тем, что полномасштабное вторжение поставило перед новыми вызовами медицинское обеспечение.
"За это время было создано единое медицинское пространство гражданской и военной медицины, а также была расширена система ВЛК. А именно - было создано 66 внештатников ВЛК в военных медицинских учреждениях, а также дополнительно в учреждениях здравоохранения разных форм собственности еще 340 внештатных ВЛК ", - рассказала Маляр.
Однако увеличение нагрузки привело к необходимости усовершенствовать и пересмотреть подходы к проведению указанной экспертизы.
Минобороны совместно с Минздравом и Минцифрами отрабатывают основные 5 направлений усовершенствования работы ВЛК:
Ранее РБК-Украина сообщало, что команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздрава, Минветеранов, Минсоцполитики разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.
Напомним, ранее Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Действия".
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