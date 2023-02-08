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В Минобороны планируют усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий: детали

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Украина, Среда 08 февраля 2023 21:09
В Минобороны планируют усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий: детали Фото: в Минобороны планируют усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны Украины планирует усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий и путь раненого воина. Для этого будут разработаны пять основных направлений модернизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По ее словам, Минобороны и Минздрав проводят соответствующие консультации между ведомствами. Это связано с тем, что полномасштабное вторжение поставило перед новыми вызовами медицинское обеспечение.

"За это время было создано единое медицинское пространство гражданской и военной медицины, а также была расширена система ВЛК. А именно - было создано 66 внештатников ВЛК в военных медицинских учреждениях, а также дополнительно в учреждениях здравоохранения разных форм собственности еще 340 внештатных ВЛК ", - рассказала Маляр.

Однако увеличение нагрузки привело к необходимости усовершенствовать и пересмотреть подходы к проведению указанной экспертизы.

Минобороны совместно с Минздравом и Минцифрами отрабатывают основные 5 направлений усовершенствования работы ВЛК:

  1. ускорение внедрения в военных заведениях электронной медицинской информационной системы (МИС);
  2. введение электронных очередей;
  3. использование электронного документооборота в процессах ВЛК;
  4. просмотр количества ВЛК;
  5. сервисное обслуживание военных заведениях ВЛК.

Ранее РБК-Украина сообщало, что команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздрава, Минветеранов, Минсоцполитики разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

Напомним, ранее Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Действия".

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Министерство здравоохранения Украины Анна Маляр
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