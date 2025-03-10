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Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва

Фото: Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні планують закупити 4,5 мільйона FPV-дронів. Загальна сума закупівель складе понад 110 мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Міністерство оборони України оголосило про намір закупити 4,5 мільйона FPV-дронів українського виробництва у 2025 році.

Загальна сума, виділена на придбання безпілотних літальних апаратів, складе понад 110 мільярдів гривень, з яких 102 мільярди будуть направлені через АОЗ (Агенція оборонних закупівель).

Цей крок є частиною масштабної програми оснащення української армії сучасними технологіями для забезпечення переваги на фронті.

 

У жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця 2024 року в Україні планується виробництво 1,5 мільйона дронів.

Міністр оборони Рустем Умєров також зазначив, що на 2025 рік країна ставить за мету виготовити ще кілька мільйонів безпілотників, щоб не допустити домінування Росії у цій сфері.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що забезпечення Збройних Сил дронами є стратегічним пріоритетом для держави.

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