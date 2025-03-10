Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва
В Україні планують закупити 4,5 мільйона FPV-дронів. Загальна сума закупівель складе понад 110 мільярдів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.
Міністерство оборони України оголосило про намір закупити 4,5 мільйона FPV-дронів українського виробництва у 2025 році.
Загальна сума, виділена на придбання безпілотних літальних апаратів, складе понад 110 мільярдів гривень, з яких 102 мільярди будуть направлені через АОЗ (Агенція оборонних закупівель).
Цей крок є частиною масштабної програми оснащення української армії сучасними технологіями для забезпечення переваги на фронті.
У жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця 2024 року в Україні планується виробництво 1,5 мільйона дронів.
Міністр оборони Рустем Умєров також зазначив, що на 2025 рік країна ставить за мету виготовити ще кілька мільйонів безпілотників, щоб не допустити домінування Росії у цій сфері.
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що забезпечення Збройних Сил дронами є стратегічним пріоритетом для держави.
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