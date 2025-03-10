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Минобороны планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов украинского производства

Понедельник 10 марта 2025 12:46
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Минобороны планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов украинского производства Фото: Минобороны планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине планируют закупить 4,5 миллиона FPV-дронов. Общая сумма закупок составит более 110 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Министерство обороны Украины объявило о намерении закупить 4,5 миллиона FPV-дронов украинского производства в 2025 году.

Общая сумма, выделенная на приобретение беспилотных летательных аппаратов, составит более 110 миллиардов гривен, из которых 102 миллиарда будут направлены через АОЗ (Агентство оборонных закупок).

Этот шаг является частью масштабной программы оснащения украинской армии современными технологиями для обеспечения превосходства на фронте.

В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца 2024 года в Украине планируется производство 1,5 миллиона дронов.

Министр обороны Рустем Умеров также отметил, что на 2025 год страна ставит цель изготовить еще несколько миллионов беспилотников, чтобы не допустить доминирования России в этой сфере.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечение Вооруженных Сил дронами является стратегическим приоритетом для государства.

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