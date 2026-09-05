Міноборони розкрило кількість балістики, яку перехопили у серпні

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Українська ППО знешкодила понад 4 600 ракет і дронів під час масованих атак у серпні 2026 року. Також українським військовим вдалося знешкодити понад 50 000 ворожих БпЛА тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Що збила українська ППО у серпні Результативну роботу протиповітряної оборони забезпечили авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. За місяць сили ППО збили такі повітряні цілі: 3326 ударних БпЛА типу Shahed;

1031 розвідувальний БпЛА;

820 БпЛА Lancet;

101 S8000 "Бандероль";

25 крилатих ракет Х-101;

21 ракету Х-59/69;

8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

8 ракет "Калібр";

5 ракет "Онікс";

4 ракети "Іскандер-К". Новий виклик для оборони Серйозною загрозою для української протиповітряної оборони стали реактивні дрони. Під час окремих масованих обстрілів їхня частка становила майже половину від усіх далекобійних безпілотників ворога. Для ефективного знищення таких швидкісних цілей потрібне додаткове озброєння - зокрема, авіація з ракетами "повітря-повітря", авіаційні гармати та наземні зенітні системи. Наразі Міноборони працює над відповідним посиленням захисту неба.