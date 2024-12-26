Міноборони перенесло голосування за членів Антикорупційної ради: причини та нова дата

Раніше РБК-Україна писало, що російські хакери регулярно здійснюють кібератаки на сервіси Міністерства оборони України. Для захисту та оперативної протидії таким загрозам створено Центр реагування на кіберінциденти.

Також ми розповідали, що Міноборони готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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