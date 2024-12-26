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Минобороны перенесло голосование за членов Антикоррупционного совета: причины и новая дата

Фото: Министерство обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство обороны Украины аннулировало результаты онлайн-голосования за членов Общественного антикоррупционного совета и перенесло его на 7 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной такого решения стали технические неполадки, среди которых нестабильная работа сайта и ошибки в аутентификации пользователей.

Для обеспечения прозрачности и доверия к процессу Минобороны приняло:

  • аннулировать результаты голосования, которое состоялось 26 декабря
  • перенести голосование на новую дату - 7 января 2025 года
  • обеспечить стабильность работы системы во избежание подобных ситуаций в будущем

Голосование состоится с 09:00 до 21:00 по ссылке: https://rgk.vote.mod.gov.ua/.

Министерство извиняется за неудобства и призывает граждан активно включиться в процесс.

Отметим, Общественный антикоррупционный совет, в который войдут 15 кандидатов с наибольшим количеством голосов, является консультативно-совещательным органом при Министерстве обороны Украины. Его задачей является участие общественности в оценке коррупционных рисков в деятельности ведомства.

Ранее РБК-Украина писало, что российские хакеры регулярно осуществляют кибератаки на сервисы Министерства обороны Украины. Для защиты и оперативного противодействия таким угрозам создан Центр реагирования на киберинциденты.

Также мы рассказывали, что Минобороны готовит кардинальную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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