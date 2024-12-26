Минобороны перенесло голосование за членов Антикоррупционного совета: причины и новая дата

Причиной такого решения стали технические неполадки, среди которых нестабильная работа сайта и ошибки в аутентификации пользователей.

Для обеспечения прозрачности и доверия к процессу Минобороны приняло:

аннулировать результаты голосования, которое состоялось 26 декабря

перенести голосование на новую дату - 7 января 2025 года

обеспечить стабильность работы системы во избежание подобных ситуаций в будущем

Голосование состоится с 09:00 до 21:00 по ссылке: https://rgk.vote.mod.gov.ua/.

Министерство извиняется за неудобства и призывает граждан активно включиться в процесс.

Отметим, Общественный антикоррупционный совет, в который войдут 15 кандидатов с наибольшим количеством голосов, является консультативно-совещательным органом при Министерстве обороны Украины. Его задачей является участие общественности в оценке коррупционных рисков в деятельности ведомства.