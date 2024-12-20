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Росіяни щотижня атакують сервіси Міноборони, - Черногоренко

Київ, П'ятниця 20 грудня 2024 18:28
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Росіяни щотижня атакують сервіси Міноборони, - Черногоренко Фото: Катерина Черногоренко (facebook.com/katheryn.chernohorenko)
Автор: Іван Носальський

Російські хакери щотижня проводять кібератаки на сервіси Міністерства оборони України. Для протидії було створено Центр реагування на кіберінциденти.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням ефір телемарафону.

За словами Черногоренко, півроку тому було запущено Центр реагування на кіберінциденти. Він цілодобово моніторить кіберзагрози, оскільки кіберпростір для ворога - ще одне поле битви з Україною.

"Дійсно, частота атак на наші системи вона постійна і залежно від того, скільки ворог спрямовує ресурсу... Щотижня ми стикаємося з атаками ворога. Вони змінюють свій малюнок, ми все це аналізуємо. Центр аналізує і накопичує цей досвід", - розповіла чиновниця.

Вона уточнила, що в Україні навчилися моделювати наступні кібератаки ворога, а також постійно шукають потенційні слабкі місця та усувають їх.

Також Україна співпрацює з країнами НАТО для спільного захисту від кіберзагроз.

Кібератака на Україну

Нагадаємо, Росія вчора, 19 грудня, організувала масштабну кібератаку на Україну. Зокрема, не працював додаток "Резерв+".

Також через деякий час перестала працювати низка сервісів у застосунку "Дія".

Детально про кібератаку - в матеріалі РБК-Україна.

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