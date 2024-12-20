Росіяни щотижня атакують сервіси Міноборони, - Черногоренко
Російські хакери щотижня проводять кібератаки на сервіси Міністерства оборони України. Для протидії було створено Центр реагування на кіберінциденти.
Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням ефір телемарафону.
За словами Черногоренко, півроку тому було запущено Центр реагування на кіберінциденти. Він цілодобово моніторить кіберзагрози, оскільки кіберпростір для ворога - ще одне поле битви з Україною.
"Дійсно, частота атак на наші системи вона постійна і залежно від того, скільки ворог спрямовує ресурсу... Щотижня ми стикаємося з атаками ворога. Вони змінюють свій малюнок, ми все це аналізуємо. Центр аналізує і накопичує цей досвід", - розповіла чиновниця.
Вона уточнила, що в Україні навчилися моделювати наступні кібератаки ворога, а також постійно шукають потенційні слабкі місця та усувають їх.
Також Україна співпрацює з країнами НАТО для спільного захисту від кіберзагроз.
Кібератака на Україну
Нагадаємо, Росія вчора, 19 грудня, організувала масштабну кібератаку на Україну. Зокрема, не працював додаток "Резерв+".
Також через деякий час перестала працювати низка сервісів у застосунку "Дія".
Детально про кібератаку - в матеріалі РБК-Україна.
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