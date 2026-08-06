Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків 18-60 років

Згідно з документом, Державна податкова служба має протягом 90 календарних днів передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі "Оберіг".

Що зміниться

Головна мета такого обміну інформацією – автоматична звірка відомостей із податкового реєстру з даними військового обліку. Це дозволить виявити громадян, інформація про яких має бути внесена до "Оберігу", але відсутня в базі, а також виявити невідповідності у вже існуючих записах.

Йдеться, зокрема, про випадки, коли відрізняються адреса проживання, паспортні дані чи інші персональні відомості.

До цього часу подібні зміни нерідко вносилися через територіальні центри комплектування чи з використанням окремих державних інформаційних систем.

Що змінюється для українців за кордоном

Ухвала також встановлює новий порядок перевірки військово-облікових документів у зарубіжних дипломатичних установах України.

Під час звернення чоловіків віком від 18 до 60 років по окремі консульські послуги співробітники консульств перевірятимуть дійсність військово-облікового документа через інформаційні системи, інтегровані з реєстром "Оберіг".

Перевірка може здійснюватись за допомогою електронного документа у додатку "Резерв+" або його паперової версії з QR-кодом. В окремих випадках допускається використання паперового військово-облікового документа.

Якщо відомості відповідають даним реєстру та документ є дійсним, консульська послуга надається у звичайному порядку.

Якщо документ відсутній, визнаний недійсним або інформація не збігається з даними "Оберега", надання окремих консульських послуг може відмовити.

Виняток передбачено для документів, необхідних громадянинові для повернення в Україну.

Навіщо це потрібно

Уряд продовжує цифровізацію системи військового обліку, об'єднуючи дані різних державних реєстрів.

Очікується, що такий механізм дозволить підвищити актуальність інформації, скоротити кількість помилок та спростити перевірку відомостей.

При цьому ухвала не передбачає створення окремого переліку всіх чоловіків України.

Передача даних стосується виключно громадян, відомості про яких відповідно до законодавства підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.