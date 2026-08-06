Минобороны получит от налоговой данные о мужчинах 18-60 лет

Согласно документу, Государственная налоговая служба должна в течение 90 календарных дней передать Министерству обороны предусмотренные законодательством сведения из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Эта информация будет использована для обновления данных в реестре "Оберег".

Что изменится

Главная цель такого обмена информацией - автоматическая сверка сведений из налогового реестра с данными воинского учета. Это позволит выявить граждан, информация о которых должна быть внесена в "Оберег", но отсутствует в базе, а также обнаружить несоответствия в уже существующих записях.

Речь идет, в частности, о случаях, когда отличаются адрес проживания, паспортные данные или другие персональные сведения.

До сих пор подобные изменения нередко вносились через территориальные центры комплектования или с использованием отдельных государственных информационных систем.

Что меняется для украинцев за границей

Постановление также устанавливает новый порядок проверки военно-учетных документов в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Во время обращения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за отдельными консульскими услугами сотрудники консульств будут проверять действительность военно-учетного документа через информационные системы, интегрированные с реестром "Оберег".

Проверка может осуществляться с помощью электронного документа в приложении "Резерв+" или его бумажной версии с QR-кодом. В отдельных случаях допускается использование бумажного военно-учетного документа.

Если сведения соответствуют данным реестра и документ является действительным, консульская услуга предоставляется в обычном порядке.

Если документ отсутствует, признан недействительным либо информация не совпадает с данными "Оберега", в предоставлении отдельных консульских услуг могут отказать.

Исключение предусмотрено для документов, необходимых гражданину для возвращения в Украину.

Зачем это нужно

Правительство продолжает цифровизацию системы воинского учета, объединяя данные из различных государственных реестров.

Ожидается, что такой механизм позволит повысить актуальность информации, сократить количество ошибок и упростить проверку сведений.

При этом постановление не предусматривает создание отдельного перечня всех мужчин Украины.

Передача данных касается исключительно граждан, сведения о которых в соответствии с законодательством подлежат внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.