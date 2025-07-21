Міноборони отримає нові повноваження: уряд об’єднав два ключові міністерства

"За його словами, інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури Міноборони. Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї.

"У максимально стислі строки завершимо всі організаційні процедури, щоб відповідні структурні підрозділи в складі Міністерства оборони запрацювали на повну силу", - розповів Шмигаль.

Водночас, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничку розповів, що було прийнято рішення ліквідувати Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та покласти його функції на Міністерство оборони.

Наразі було утворено комісію з ліквідації Мінстратегпрому. Відтепер Міноборони є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує: