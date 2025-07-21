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Минобороны получит новые полномочия: правительство объединило два ключевых министерства

Фото: министр обороны Денис Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня Кабмин присоединил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности к Министерству обороны Украины. Это создаст единое пространство оборонного управления и усилит координацию и взаимодействие всех его элементов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram.

"По его словам, институциональные функции Минстратегпрома будут интегрированы в структуру Минобороны. В частности, функции привлечения инвестиций в оборонную индустрию, сотрудничества с партнерами в области обороны, в том числе совместного производства оружия.

"В максимально сжатые сроки завершим все организационные процедуры, чтобы соответствующие структурные подразделения в составе Министерства обороны заработали в полную силу", - рассказал Шмыгаль.

В то же время, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничку рассказал, что было принято решение ликвидировать Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и возложить его функции на Министерство обороны.

Сейчас была создана комиссия по ликвидации Минстратегпрома. Отныне Минобороны является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует:

  • государственную политику по вопросам национальной безопасности в военной сфере, сфере обороны и военного строительства в мирное время и особый период;
  • государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере оборонно-промышленного комплекса, в авиастроительной отрасли и обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности.

 

Назначение Шмыгаля

Стоит напомнить, что на прошлой неделе Верховная Рада назначила экс-премьер-министра Шмыгаля министром обороны - за кандидатуру министра отдали голоса 267 нардепов.

Также Шмыгаль, выступая перед депутатами, признал существование силовой мобилизации в Украине. Но при этом он назвал их "определенными случаями": по мнению нового министра обороны, мобилизация идет так, как запланировано.

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