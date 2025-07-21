Минобороны получит новые полномочия: правительство объединило два ключевых министерства

Сегодня Кабмин присоединил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности к Министерству обороны Украины. Это создаст единое пространство оборонного управления и усилит координацию и взаимодействие всех его элементов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram.
"По его словам, институциональные функции Минстратегпрома будут интегрированы в структуру Минобороны. В частности, функции привлечения инвестиций в оборонную индустрию, сотрудничества с партнерами в области обороны, в том числе совместного производства оружия.
"В максимально сжатые сроки завершим все организационные процедуры, чтобы соответствующие структурные подразделения в составе Министерства обороны заработали в полную силу", - рассказал Шмыгаль.
В то же время, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничку рассказал, что было принято решение ликвидировать Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и возложить его функции на Министерство обороны.
Сейчас была создана комиссия по ликвидации Минстратегпрома. Отныне Минобороны является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует:
Стоит напомнить, что на прошлой неделе Верховная Рада назначила экс-премьер-министра Шмыгаля министром обороны - за кандидатуру министра отдали голоса 267 нардепов.
Также Шмыгаль, выступая перед депутатами, признал существование силовой мобилизации в Украине. Но при этом он назвал их "определенными случаями": по мнению нового министра обороны, мобилизация идет так, как запланировано.
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