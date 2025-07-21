Минобороны получит новые полномочия: правительство объединило два ключевых министерства

"По его словам, институциональные функции Минстратегпрома будут интегрированы в структуру Минобороны. В частности, функции привлечения инвестиций в оборонную индустрию, сотрудничества с партнерами в области обороны, в том числе совместного производства оружия.

"В максимально сжатые сроки завершим все организационные процедуры, чтобы соответствующие структурные подразделения в составе Министерства обороны заработали в полную силу", - рассказал Шмыгаль.

В то же время, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничку рассказал, что было принято решение ликвидировать Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и возложить его функции на Министерство обороны.

Сейчас была создана комиссия по ликвидации Минстратегпрома. Отныне Минобороны является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует: