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Міноборони оприлюднило ціни на харчування

Фото: Міноборони оприлюднило ціни на харчування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство оборони України виклало у відкритий доступ договори з постачальниками харчування Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства.

"20 лютого 2023 року були внесені зміни до восьми договорів, відповідно до яких зменшено термін дій угод і, відповідно, внесені зміни до вартості послуги з організації харчування та ціни в каталозі продукції. Вартість послуги з забезпечення харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн. Зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників потреби враховувати інфляцію та інші ризики", - йдеться у повідомленні на сайті МОУ.

Після уточнення розцінок стало відомо, що, приміром, ціна яєць як першого, так і вищого сорту становить 8-9 гривень, макаронних виробів - коливається від 35,70 до 42,30 грн за кілограм, ціна за кілограм картоплі свіжої коливається від 12,60 до 17,70 грн, куряче стегно коштує від 90,96 до 108 грн за кілограм.

У прес-службі міністерства також зазначили, що відомство закуповує не лише продукти, а весь спектр послуг, пов'язаний із харчуванням військової частини. Конкретніше йдеться про приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видача продуктів харчування, їх облік, приготування страв у стаціонарних та польових умовах, забезпечення технічних засобів приготування їжі паливом, підтримання об’єктів продовольчої служби в належному стані тощо.

При цьому у вартість продуктів вже включена логістика та інші послуги, за які відповідатиме постачальник.

В Міноборони підкреслюють: наразі створено робочу групу з питань вивчення нових підходів до закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування. Відповідна інформація буде публікуватись без відомостей щодо номерів військових частин, їх місце розташування та кількості особового складу.

"Сподіваюсь, жарти про яйця на цьому припиняться, бо Міністерство оборони України виконало обіцянку міністра Олексія Резнікова і показало ціни на продукти харчування для армії. І виявилося, що ціни цілком адекватні", - резюмував політичний експерт Сергій Биков.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністерство оборони відреагувало на інформацію ЗМІ про закупівлю продуктів для військових за нібито завищеними цінами. Там заявили, що вже ініціювали перевірку та звернення в СБУ для розслідування цієї справи.

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Збройні сили України