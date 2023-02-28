Минобороны обнародовало цены на питание

"20 февраля 2023 года были внесены поправки к восьми контрактам, согласно которому срок действия действий соглашений был уменьшен, и, соответственно, были внесены изменения в стоимости продуктов питания и цен в каталоге продуктов. Стоимость обеспечения продуктов питания составила от 137,04 грн до 144,06 грн. Снижение цен было связано с сокращением условий контракта, что лишало необходимости поставщиков учитывать инфляцию и другие риски", - говорится в сообщении на сайте МОУ.

После уточнения расценок стало известно, что, например, цена яиц как первого, так и высшего сорта составляет 8-9 гривен, макаронных изделий от 35,70 до 42,30 грн на килограмм, цена на килограмм свежего картофеля колеблется от 12, 60 до 17,70 грн., куриные бедра стоят от 90,96 до 108 грн.

Пресс-служба министерства отметила, что ведомство приобретает не только продукты, но и весь спектр услуг, связанных с питанием воинской части. Конкретнее речь идет о получении, хранении, перемещении, освежении запасов продовольствия, выдачи продуктов питания, их учете, приготовлении пищи в стационарных и полевых условиях, обеспечении технических средств приготовления пищи горючим, поддержании мест продовольственного обслуживания в хорошем состоянии и так далее.

При этом стоимость продуктов уже включает в себя логистику и другие услуги, ответственность за которые несет поставщик.

В Минобороны подчеркивают: в настоящее время создана рабочая группа по изучению новых подходов к закупке Министерством обороны продуктов питания. Соответствующая информация будет публиковаться без сведений о номерах воинских частей, их местонахождении и количестве личного состава.

"Надеюсь, шутки о яйцах на этом прекратятся, потому что Министерство обороны Украины выполнило обещание министра Алексея Резникова и показало цены на продукты питания для армии. И оказалось, что цены вполне адекватны", - резюмировал политический эксперт Сергей Быков.