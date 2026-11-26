Кабмін запускає масштабну звірку даних чоловіків від 17 до 60 років у реєстрі "Оберіг"
Кабмін ухвалив постанову про проведення верифікації реєстрових даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Перевірка охопить інформацію про чоловіків віком від 17 до 60 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України № 1466.
Згідно з документом, перевірку проведуть для забезпечення цілісності, повноти та достовірності відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Для цього звірятимуть інформацію, що обробляється у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби (ДМС), Єдиному державному демографічному реєстрі та безпосередньо в реєстрі військовозобов’язаних.
Для проведення верифікації Державна міграційна служба передасть Міністерству оборони актуальні відомості захищеними каналами зв'язку, зокрема з використанням змінних носіїв.
Після цього фахівці Міноборони проведуть автоматизоване порівняння отриманої інформації з наявними записами в реєстрі призовників та резервістів.
За результатами звірки оборонне відомство має актуалізувати дані в реєстрі автоматизованим або неавтоматизованим способом протягом 120 календарних днів після завершення верифікації.
Водночас інформація, яка не підлягає внесенню до бази, використовуватиметься виключно для перевірки, після чого Міноборони зобов'язане знищити отримані від міграційної служби дані в установленому законом порядку.
Нагадаємо, що в Україні триває комплексний контроль за веденням військового обліку та правомірністю надання відстрочок.
Зокрема, українські підприємства, установи та організації зобов'язані щороку звіряти списки персонального військового обліку працівників із даними територіальних центрів комплектування - для частини військовозобов'язаних цю процедуру роботодавці мають завершити не пізніше 1 грудня 2026 року.
Водночас посилений контроль стосується і сфери освіти, адже навчання не повинно використовуватися як формальне "прикриття" для уникнення мобілізації.
Як пояснили у Міністерстві освіти і науки, у закладах вищої освіти можуть проводити перевірки щодо студентів віком від 25 років, за результатами яких порушників можуть відраховувати з навчання.