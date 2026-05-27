У Міноборони оголосили про впровадження нових правил навчання для мобілізованих
В Україні у навчальних центрах Сухопутних військ запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Навчання рекрутів тепер проходитиме з акцентом на дії у складі малих тактичних груп та протидію ворожим БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Ключові зміни у програмі підготовки
Як повідомили в Міноборони, оновлений стандарт БЗВП розробили на основі бойового досвіду 151-го навчального центру, щоб адаптувати систему тренувань до умов сучасної війни. Наразі нову програму впроваджено у шести навчальних центрах.
Тривалість навчання залишається стандартною - рекрути проходять підготовку протягом 51 доби. Перелік вправ також майже не змінився, проте докорінно переглянуто логіку викладання - за принципом "від простого до складного".
Головні нововведення у тренуваннях:
- Вогнева підготовка - вправи повторюються регулярно з поступовим ускладненням для відпрацювання навичок до автоматизму.
- Тактична підготовка - фокус зміщено на відпрацювання злагоджених дій у складі малих тактичних груп.
- Медична підготовка - у тактичній догоспітальній допомозі додали 12 навчальних годин завдяки оптимізації застарілих елементів програми.
- Боротьба з дронами - особливу увагу приділено протидії малим БПЛА. Зокрема, рекрути відпрацьовують ураження FPV-дронів за допомогою систем "лазертаг" із двосторонньою імітацією вогню.
Крім того, важливим елементом підготовки стало менторство - за кожним взводом закріплені командир та інструктор, які супроводжують курсантів на всіх етапах.
Дофахова підготовка
Окремим новаторством програми стало впровадження факультативної дофахової підготовки на поглибленому курсі індивідуального навчання.
Рекрути мають змогу добровільно опанувати найбільш затребувані на фронті напрямки:
- стрілець-оператор
- стрілець-рятівник
- командир малої тактичної групи
Таку підготовку проходитимуть не всі мобілізовані, а лише ті, хто виявив хист, пройшов попередній відбір, продемонстрував найкращі результати індивідуальних занять та високу мотивацію.
Згідно з внутрішніми опитуваннями Сухопутних військ, перші випускники за всіма предметами підготовки оцінили свій рівень як достатній або високий.
Реформа ЗСУ та підготовка кадрів
В Україні з червня 2026 року стартує масштабна реформа армії, яка передбачає суттєві зміни у забезпеченні та комплектуванні військ. Зокрема, українська влада анонсувала суттєве підвищення виплат як для тилових посад, так і для бойових позицій.
Окрім цього, у межах реформування Збройних сил заплановано впровадження спеціальних контрактів для піхотинців із грошовими бонусами від 250 до 400 тисяч гривень.
Також президент України Володимир Зеленський анонсував поетапну "демобілізацію" вже у 2026 році, яка стосуватиметься раніше мобілізованих військовослужбовців на основі чітких часових критеріїв.
Паралельно в Україні триває оновлення системи підготовки майбутніх офіцерів військовими вишами. Наразі в країні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів, де українських офіцерів запасу готуватимуть по-новому.
Для вступників віком від 17 до 30 років на час навчання передбачено повне державне забезпечення та щомісячні виплати, які на випускних курсах чи для відмінників сягатимуть 22 854 гривень.
Прийом документів через ТЦК та СП триватиме до 1 червня 2026 року, проте для абітурієнтів залишили альтернативний шлях - подачу документів безпосередньо до приймальних комісій вишів.