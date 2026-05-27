В Минобороны объявили о внедрении новых правил обучения для мобилизованных
В Украине в учебных центрах Сухопутных войск ввели обновленную программу базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Обучение рекрутов теперь будет проходить с акцентом на действия в составе малых тактических групп и противодействие вражеским БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Ключевые изменения в программе подготовки
Как сообщили в Минобороны, обновленный стандарт БЗВП разработали на основе боевого опыта 151-го учебного центра, чтобы адаптировать систему тренировок к условиям современной войны. Сейчас новая программа внедрена в шести учебных центрах.
Продолжительность обучения остается стандартной - рекруты проходят подготовку в течение 51 суток. Перечень упражнений также почти не изменился, однако в корне пересмотрена логика преподавания - по принципу "от простого к сложному".
Главные нововведения в тренировках:
- Огневая подготовка - упражнения повторяются регулярно с постепенным усложнением для отработки навыков до автоматизма.
- Тактическая подготовка - фокус смещен на отработку слаженных действий в составе малых тактических групп.
- Медицинская подготовка - в тактической догоспитальной помощи добавили 12 учебных часов благодаря оптимизации устаревших элементов программы.
- Борьба с дронами - особое внимание уделено противодействию малым БПЛА. В частности, рекруты отрабатывают поражение FPV-дронов с помощью систем "лазертаг" с двусторонней имитацией огня.
Кроме того, важным элементом подготовки стало менторство - за каждым взводом закреплены командир и инструктор, которые сопровождают курсантов на всех этапах.
Дофаховая подготовка
Отдельным новаторством программы стало внедрение факультативной допрофессиональной подготовки на углубленном курсе индивидуального обучения.
Рекруты имеют возможность добровольно освоить наиболее востребованные на фронте направления:
- стрелок-оператор
- стрелок-спасатель
- командир малой тактической группы
Такую подготовку будут проходить не все мобилизованные, а только те, кто проявил талант, прошел предварительный отбор, продемонстрировал лучшие результаты индивидуальных занятий и высокую мотивацию.
Согласно внутренним опросам Сухопутных войск, первые выпускники по всем предметам подготовки оценили свой уровень как достаточный или высокий.
Реформа ВСУ и подготовка кадров
В Украине с июня 2026 года стартует масштабная реформа армии, которая предусматривает существенные изменения в обеспечении и комплектовании войск. В частности, украинская власть анонсировала существенное повышение выплат как для тыловых должностей, так и для боевых позиций.
Кроме этого, в рамках реформирования Вооруженных сил запланировано внедрение специальных контрактов для пехотинцев с денежными бонусами от 250 до 400 тысяч гривен.
Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поэтапную "демобилизацию" уже в 2026 году, которая будет касаться ранее мобилизованных военнослужащих на основе четких временных критериев.
Параллельно в Украине продолжается обновление системы подготовки будущих офицеров военными вузами. Сейчас в стране продолжается вступительная кампания в высшие военные учебные заведения, где украинских офицеров запаса будут готовить по-новому.
Для поступающих в возрасте от 17 до 30 лет на время обучения предусмотрено полное государственное обеспечение и ежемесячные выплаты, которые на выпускных курсах или для отличников будут достигать 22 854 гривен.
Прием документов через ТЦК и СП продлится до 1 июня 2026 года, однако для абитуриентов оставили альтернативный путь - подачу документов непосредственно в приемные комиссии вузов.