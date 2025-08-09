ua en ru
У Міноборони новий речник: хто ним став

Київ, Субота 09 серпня 2025 15:45
Фото: речник Міноборони Орест Дрималовський (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Міністерства оборони з'явився новий речник. Ним став військовий та телеведучий Орест Дрималовський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У суботу, 9 серпня, відомство заявило, що Орест Дрималовський приєднується до команди Міністерства оборони України. Раніше посаду речника обіймав Дмитро Лазуткін.

Що відомо про Дрималовського

Орест Дрималовський - військовослужбовець, журналіст, телеведучий. У журналістиці працював з 2015 року. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка.

Дрималовський був кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а згодом - у програмі "Вікна-новини" на телеканалі СТБ.

До Збройних сил України Орест Дрималовський долучився у лютому 2024 року. Він захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині, нагороджений медаллю "Хрест Доблесті".

Зміна уряду

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила нового прем'єр-міністра України. Посаду отримала Юлія Свириденко, яка до цього була міністром економіки. Більше про Юлію Свириденко - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

До Свириденко уряд очолював Денис Шмигаль, який тепер обіймає посаду голови Міноборони.

Крім того, Рада призначила й низку інших міністрів, зокрема міністра економіки, енергетики, соціальної політики, юстиції та євроінтеграції.

