У Міноборони новий речник: хто ним став
У Міністерства оборони з'явився новий речник. Ним став військовий та телеведучий Орест Дрималовський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
У суботу, 9 серпня, відомство заявило, що Орест Дрималовський приєднується до команди Міністерства оборони України. Раніше посаду речника обіймав Дмитро Лазуткін.
Що відомо про Дрималовського
Орест Дрималовський - військовослужбовець, журналіст, телеведучий. У журналістиці працював з 2015 року. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка.
Дрималовський був кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а згодом - у програмі "Вікна-новини" на телеканалі СТБ.
До Збройних сил України Орест Дрималовський долучився у лютому 2024 року. Він захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині, нагороджений медаллю "Хрест Доблесті".
Зміна уряду
Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила нового прем'єр-міністра України. Посаду отримала Юлія Свириденко, яка до цього була міністром економіки. Більше про Юлію Свириденко - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
До Свириденко уряд очолював Денис Шмигаль, який тепер обіймає посаду голови Міноборони.
Крім того, Рада призначила й низку інших міністрів, зокрема міністра економіки, енергетики, соціальної політики, юстиції та євроінтеграції.