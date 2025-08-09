В Минобороны новый спикер: кто им стал
У Министерства обороны появился новый спикер. Им стал военный и телеведущий Орест Дрималовский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
В субботу, 9 августа, ведомство заявило, что Орест Дрималовский присоединяется к команде Министерства обороны Украины. Ранее должность спикера занимал Дмитрий Лазуткин.
Что известно о Дрималовском
Орест Дрималовский - военнослужащий, журналист, телеведущий. В журналистике работал с 2015 года. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Дрималовский был корреспондентом и ведущим на телеканале "Первый Западный", а затем - в программе "Вікна-новини" на телеканале СТБ.
В Вооруженные силы Украины Орест Дрималовский присоединился в феврале 2024 года. Он защищал Украину в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области, награжден медалью "Крест Доблести".
Смена правительства
Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила нового премьер-министра Украины. Должность получила Юлия Свириденко, которая до этого была министром экономики. Больше о Юлии Свириденко - можно узнать в материале РБК-Украина.
До Свириденко правительство возглавлял Денис Шмыгаль, который теперь занимает должность главы Минобороны.
Кроме того, Рада назначила и ряд других министров, в частности министра экономики, энергетики, социальной политики, юстиции и евроинтеграции.