Міноборони Німеччини просить в уряду додаткові 3,8 млрд євро для України, - Bild

Видання пише, що Німеччина надала Києву цього року 7,1 млрд євро військової допомоги. Сума використовується для оплати військових товарів, які Україна купує безпосередньо у промисловості. Кошти також буде спрямовано на фінансування перезамовлень зброї, яку Бундесвер передав українській армії.

Проте Україна терміново потребує посилення підтримки для ефективної оборони проти російських загарбників.

За інформацією Bild, Міноборони повідомило уряд про додаткову потребу в 3,8 млрд євро для допомоги Україні на поточний фінансовий рік.

У середу глава відомства Борис Пісторіус обговорив питання з канцлером Олафом Шольцем.

Надпланові витрати мають бути подані на затвердження парламенту в червні. В тому числі зустрічне фінансування.

Міністерство фінансів, за даними видання, схвалює цю пропозицію оборонного відомства.

Крім того, джерела Bild повідомили, що на 2025 рік Міноборони заклало рекордну суму в 15 мільярдів євро на допомогу Україні.