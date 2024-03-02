У Міноборони Німеччини підтвердили витік розмови офіцерів про Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана. А німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки почало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.

Питання передачі Taurus Україні

Україна ще з минулого року просить Німеччину передати ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Але канцлер Олаф Шольц не хоче передавати таке озброєння. Він стверджує, що для розгортання ракет на території України нібито мають бути присутні німецькі солдати. Їхнім завданням може стати наведення ракет на ціль. Також Шольц побоюється, що за "неправильного використання" ракети можуть вдарити по об'єктах у Москві.

Однак глава європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер зазначив, що заява Шольца про необхідність присутності німецьких військових в Україні для розгортання ракет Taurus є неправдивою.

Більш детально про те, чи отримає все-таки наша країна німецькі далекобійні ракети, - у матеріалі РБК-Україна.

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