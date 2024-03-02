В Минобороны Германии подтвердили утечку разговора офицеров о Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что это происшествие будет быстро расследовано. А немецкое Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку возможного перехвата российской стороной разговоров немецких офицеров.

Вопрос передачи Taurus Украине

Украина еще с прошлого года просит Германию передать ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Но канцлер Олаф Шольц не желает передавать такое вооружение. Он утверждает, что для развертывания ракет на территории Украины должны присутствовать немецкие солдаты. Их задачей может стать наведение ракет на цель. Также Шольц опасается, что при "неправильном использовании" ракеты могут ударить по объектам в Москве.

Однако глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер отметил, что заявление Шольца о необходимости присутствия немецких военных в Украине для развертывания ракет Taurus является ложным.

Более подробно о том, получит ли все-таки наша страна немецкие дальнобойные ракеты, - в материале РБК-Украина.

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