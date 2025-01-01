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У Міноборони Нідерландів зробили заяву після атаки дронів на Київ

Фото: міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія розпочала новий рік масованою атакою безпілотників на Україну. З огляду на це Нідерланди й надалі продовжать підтримку Києву.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Х.

Міністр оборони Нідерландів розповів, що Росія запустила понад 100 безпілотників у бік України в перший день нового року. За його словами, це демонструє подальшу агресивну політику Москви, спрямовану проти української держави.

Брекельманс зазначив, що Нідерланди залишаються непохитними у своїй підтримці України. Також він зауважив, що новорічна атака Росії є ще одним підтвердженням її справжніх намірів на 2025 рік.

За словами міністра, європейські країни мають не лише підтримувати Україну, але й посилювати власну обороноздатність перед обличчям зростаючої загрози.

"Безупинно підтримувати Україну проти російської агресії. І в той же час швидко і суттєво зміцнювати наші збройні сили в Європі", - підкреслив міністр.

Атака на Україну

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Росія у новорічну ніч запустила по Україні понад 100 дронів.

Ми також розповідали, як збивали дрони над столицею у новорічну ніч.

Детальніше про наслідки атаки на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

 

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Війна Росії проти України