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В Міноборони Нідерландів розповіли, що допоможе змінити ситуацію на фронті в Україні

Середа 08 травня 2024 11:50
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В Міноборони Нідерландів розповіли, що допоможе змінити ситуацію на фронті в Україні Фото: Кайса Оллонґрен, міністр оборони Нідерландів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Посилення підтримки Києва з боку західних партнерів здатне змінити ситуацію на фронті в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен в інтерв'ю LRT.

Відповідаючи на питання щодо темпів постачання західної допомоги Україні, Оллонґрен заявила, що для українських військових поставки забирають занадто багато часу, а її обсяги вважатимуться недостатніми. Втім, як вона відзначила, війна - це "складне і страшне явище".

За словами міністра, наразі Росія має певну перевагу на фронті, але вона переконана, що це можна змінити, якщо:

  • посилити обсяги виробництво боєприпасів, дронів й інших нових технологій, які надають Україні;
  • посилити українську протиповітряну оборону (ППО).

Оллонґрен додала, що Україна здатна досягти успіху, втім Захід повинен активно підтримувати свого союзника.

Головні потреби України

За словами президента Володимира Зеленського, сьогодні ворог намагається скористатись тим, що Україна очікує на підтримку з боку Заходу. Зокрема найбільшими потребами нашої країни наразі є:

  • артилерія калібру 155 мм;
  • далекобійна зброя;
  • системи ППО.

Питання ППО стало гострим на тлі того, що ворог посилив обстріли енергетичної інфраструктури України. Наразі низка союзників вже погодились надати нам додаткові зенітні ракетні комплекси Patriot.

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