В Минобороны Нидерландов рассказали, что поможет изменить ситуацию на фронте в Украине

Усиление поддержки Киева со стороны западных партнеров способно изменить ситуацию на фронте в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен в интервью LRT.

Отвечая на вопрос о темпах поставки западной помощи Украине, Оллонгрен заявила, что для украинских военных поставки отнимают слишком много времени, а ее объемы будут считаться недостаточными. Впрочем, как она отметила, война - это "сложное и страшное явление".

По словам министра, сейчас Россия имеет определенное преимущество на фронте, но она убеждена, что это можно изменить, если:

усилить объемы производства боеприпасов, дронов и других новых технологий, которые предоставляют Украине;

усилить украинскую противовоздушную оборону (ППО).

Оллонгрен добавила, что Украина способна достичь успеха, впрочем Запад должен активно поддерживать своего союзника.

Главные потребности Украины

По словам президента Владимира Зеленского, сегодня враг пытается воспользоваться тем, что Украина ожидает поддержки со стороны Запада. В частности, наибольшими потребностями нашей страны являются:

артиллерия калибра 155 мм;

дальнобойное оружие;

системы ПВО.

Вопрос ПВО стал острым на фоне того, что враг усилил обстрелы по энергетической инфраструктуры Украины. В настоящее время ряд союзников уже согласились предоставить нам дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.