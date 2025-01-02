Міноборони назвало терміни реформи ВЛК: перший етап - вже в кінці лютого

Черногоренко розповіла, що нова архітектура реформи буде реалізована в три етапи. Перший етап, за її словами, передбачає повну реалізацію на стороні Міноборони та складається з двох важливих цифрових переваг.

"Перша - можливість сформувати електронне направлення на ВЛК через "Резерв+". Чому це важливо? Бо зараз, щоб отримати направлення треба фізично піти в ТЦК і стояти в черзі, щоб отримати папірець. З 28 лютого це піде в історію, бо можна буде зробити це через "Резерв+", - пояснила заступник міністра.

Для тих, хто віддає перевагу паперовому формату, буде збережена можливість отримати направлення у паперовому вигляді.

Другою важливою частиною першого етапу є перехід на електронну форму постанов ВЛК. Черногоренко пояснила, що після оновлення усі постанови будуть фіксуватися в електронному вигляді та направлятися в реєстр Оберіг, що значно спростить процес.

"Наступний етап реформи ми робимо з МОЗ. Це коли людина зможе проходити ВЛК у будь-якому зручному для неї медичному закладі. Ця інформація буде направлятися автоматично до Міноборони та не буде черг та колапсів на ВЛК", - пояснила вона.

За даними заступника міністра, реформа буде реалізована протягом першого півріччя цього року.