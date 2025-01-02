Минобороны назвало сроки реформы ВВК: первый этап - уже в конце февраля

Минобороны раскрыло детали реформы электронного ВВК, которая будет проходить в три этапа. Первая часть реформы начнется уже в конце февраля этого года.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой эфир телемарафона.
Черногоренко рассказала, что новая архитектура реформы будет реализована в три этапа. Первый этап, по ее словам, предусматривает полную реализацию на стороне Минобороны и состоит из двух важных цифровых преимуществ.
"Первое - возможность сформировать электронное направление на ВВК через "Резерв+". Почему это важно? Потому что сейчас, чтобы получить направление надо физически пойти в ТЦК и стоять в очереди, чтобы получить бумажку. С 28 февраля это уйдет в историю, потому что можно будет сделать это через "Резерв+", - пояснила заместитель министра.
Для тех, кто предпочитает бумажный формат, будет сохранена возможность получить направление в бумажном виде.
Второй важной частью первого этапа является переход на электронную форму постановлений ВВК. Черногоренко объяснила, что после обновления все постановления будут фиксироваться в электронном виде и направляться в реестр Оберіг, что значительно упростит процесс.
"Следующий этап реформы мы делаем с Минздравом. Это когда человек сможет проходить ВВК в любом удобном для него медицинском учреждении. Эта информация будет направляться автоматически в Минобороны и не будет очередей и коллапсов на ВВК", - пояснила она.
По данным заместителя министра, реформа будет реализована в течение первого полугодия этого года.
Напомним, что ранее мы писали, что Министерство обороны Украины анонсировало важную реформу, которая упростит процедуру получения направления на ВВК.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что министр обороны Украины Рустем Умеров ранее уже объяснил, что предусматривает реформа военно-врачебных комиссий.
По его словам, она позволит проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.
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