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У Міноборони назвали причину збою у "Резерв+"

Фото: Застосунок "Резерв+" не працюває (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні користувачі застосунку помітили збій у "Резерв+". До цього призвела проблема при тестуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко.

"Друзі, невеликий технічний збій у застосунку Резерв+. Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID", - пояснила Черногоренко.

За її словами, протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.

 

Що відомо про "Резерв+"

"Резерв+" - це електронний кабінет, розроблений для призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який дозволяє отримувати інформацію про їхній статус.

Завдяки цьому додатку, який було створено Міністерством оборони України, користувачі можуть швидко й зручно оновлювати свої персональні дані без необхідності особисто відвідувати територіальні центри комплектування.

Нагадаємо, що вчора в застосунку розпочався бета-тест трьох відстрочок.

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