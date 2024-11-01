У Міноборони назвали причину збою у "Резерв+"

"Друзі, невеликий технічний збій у застосунку Резерв+. Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID", - пояснила Черногоренко.

За її словами, протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.