В застосунку "Резерв+" спостерігається збій. Користувачі помітили проблеми з входом сьогодні, 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок.

Сьогодні надвечір користувачі застосунку "Резерв+" зафіксували збій. Проблема виникає під час запуску застосунку.

Що відомо про "Резерв+"

"Резерв+" це електронний кабінет, що був створений для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Завдяки ньому вищезгадані категорії отримали можливість отримання інформації про статус призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

Мобільний застосунок був розроблений Міністерством оборони України для військовозобов'язаних. Завдяки йому можна зручно та швидко оновити персональні дані без відвідування ТЦК.

Нагадаємо, що вчора в застосунку розпочався бета-тест трьох відстрочок.

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