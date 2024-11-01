В Минобороны назвали причину сбоя в "Резерв+"

Сегодня пользователи приложения заметили сбой в "Резерв+". К этому привела проблема при тестировании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины по цифровизации Екатерины Черногоренко.
"Друзья, небольшой технический сбой в приложении Резерв+. Начали бета-тест онлайн отсрочок и ошибочно послали тестовое оповещение другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизироваться через BankID", - пояснила Черногоренко.
По ее словам, в ближайшие часы доступ к авторизации будет восстановлен.
"Резерв+" - это электронный кабинет, разработанный для призывников, военнообязанных и резервистов, позволяющий получать информацию об их статусе.
Благодаря этому приложению, созданному Министерством обороны Украины, пользователи могут быстро и удобно обновлять свои персональные данные без необходимости лично посещать территориальные центры комплектования.
Напомним, что вчера в приложении начался бета-тест трех отсрочок.
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