В Минобороны назвали причину сбоя в "Резерв+"

"Друзья, небольшой технический сбой в приложении Резерв+. Начали бета-тест онлайн отсрочок и ошибочно послали тестовое оповещение другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизироваться через BankID", - пояснила Черногоренко.

По ее словам, в ближайшие часы доступ к авторизации будет восстановлен.