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В Минобороны назвали причину сбоя в "Резерв+"

Фото: Приложение "Резерв+" не работает (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня пользователи приложения заметили сбой в "Резерв+". К этому привела проблема при тестировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины по цифровизации Екатерины Черногоренко.

"Друзья, небольшой технический сбой в приложении Резерв+. Начали бета-тест онлайн отсрочок и ошибочно послали тестовое оповещение другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизироваться через BankID", - пояснила Черногоренко.

По ее словам, в ближайшие часы доступ к авторизации будет восстановлен.

 

Что известно о "Резерв+"

"Резерв+" - это электронный кабинет, разработанный для призывников, военнообязанных и резервистов, позволяющий получать информацию об их статусе.

Благодаря этому приложению, созданному Министерством обороны Украины, пользователи могут быстро и удобно обновлять свои персональные данные без необходимости лично посещать территориальные центры комплектования.

Напомним, что вчера в приложении начался бета-тест трех отсрочок.

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