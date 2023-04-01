ua ru
Сб, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Міноборони назвали новий граничний вік для служби за контрактом

Новость на русском →
Україна, Субота 01 квітня 2023 22:48
У Міноборони назвали новий граничний вік для служби за контрактом Фото: у Міноборони назвали граничний вік прийняття на військову службу за контрактом (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу збільшать до 32 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони України полковник Сергія Литовченка.

Він нагадав, що в Україні наразі граничний вік служби за контактом становить 30 років, однак його збільшать.

"Законом № 2978–ІХ надано можливість збільшити з 30 до 32 років граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу громадян з числа військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, та громадян призовного віку, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче ніж бакалавр та які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу", - пояснив Литовченко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні охочих служити на контрактній основі тепер чекає шестимісячний випробувальний термін. Рада ухвалила в цілому відповідний законопроект сьогодні під час засідання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Министерство обороны РФ Війна Росії проти України Мобілізація в Україні
NEWS
Офіційно. Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт
Офіційно. Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй