В Міноборони назвали головні російські фейки про війну в Україні

Військова міць Росії

Маляр пояснила, що ворог часто розповсюджує цей міф, або викликати паніку серед українців і змусити прийняти умови ворога.

"Міф покликаний налякати нас та наших партнерів і примусити до паузи у війні, щоб отримати можливість назбирати сил та озброєння. А далі вони почнуть все спочатку", - сказала вона.

Наступ з Білорусі

За словами заступниці міністра, цей фейк теж спрямований на залякування мирного населення України та нагнітання паніки.

"Ця інформаційно-психологічна кампанія з просування наративу про військову могутність РФ триває вже довго, проте поставлених цілей і досі РФ досягти не може, адже ми вами добре поінформовані", - додала Маляр.

Тотальна мобілізація

Ганна Маляр спростувала цей пропагандистський фейк, який поширюють росіяни. Вона нагадала, що мобілізація в Україні триває з перших днів повномасштабної війни.

Обстріли окупованих територій

У Міноборони теж нагадали про популярний серед росіян фейк про нібито обстріли з боку ЗСУ тимчасово окупованих територій. Проте Маляр зазначила, що українські захисники не обстрілюють мирне населення.

"Мета - спробувати відволікти увагу від своїх злочинних дій та виставити нас нібито терористами. Хочу наголосити, що наші військові дуже обережно обирають цілі для ураження ворога. Трапляються ситуації, коли навіть дуже важливі цілі відміняються через те, що існує ризик завдати шкоди цивільному населенню", - підкреслила Маляр.