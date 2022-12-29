В Минобороны назвали главные российские фейки о войне в Украине

Военная мощь России

Маляр объяснила, что враг часто распространяет этот миф или вызывать панику среди украинцев и заставить принять условия врага.

"Миф призван испугать нас и наших партнеров и принудить к паузе в войне, чтобы получить возможность собрать сил и вооружения. А дальше они начнут все сначала", - сказала она.

Наступление из Беларуси

По словам заместителя министра, этот фейк тоже направлен на устрашение мирного населения Украины и нагнетание паники.

"Эта информационно-психологическая кампания по продвижению нарратива о военном могуществе РФ длится уже долго, однако поставленных целей до сих пор РФ достичь не может, ведь мы вами хорошо информированы", - добавила Маляр.

Тотальная мобилизация

Анна Маляр опровергла этот пропагандистский фейк, распространяемый россиянами. Она напомнила, что мобилизация в Украине идет с первых дней полномасштабной войны.

Обстрелы оккупированных территорий

В Минобороны тоже напомнили о популярном среди россиян фейке о якобы обстрелах со стороны ВСУ временно оккупированных территорий. Однако Маляр отметила, что украинские защитники не обстреливают мирное население.

"Цель - попытаться отвлечь внимание от своих преступных действий и выставить нас якобы террористами. Хочу подчеркнуть, что наши военные очень осторожно выбирают цели для поражения врага. Случаются ситуации, когда даже очень важные цели отменяются из-за того, что существует риск нанести вред гражданскому населению" , – подчеркнула Маляр.