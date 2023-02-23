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У Міноборони назвали 10 головних перемог ЗСУ за рік війни

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за рік повномасштабного вторгнення Росії досягли немало успіхів. Проте є 10 головних перемог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр під час брифінгу.

"Насамперед - це успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року. Наша друга велика перемога - це масовий спротив мирного населення російським окупантам на тимчасово зайнятих загарбниками територіях", - сказав вона.

Маляр назвала третьою перемогою ЗСУ вигнання окупантів з півночі України та повна деокупація Київської, Чернігівської та Сумської областей. За її словами, четверта перемога - знищення крейсера "Москва", п'ята - звільнення острова Зміїний.

"Наша шоста перемога - знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході України у червні та серпні. Сьома перемога - вигнання російських окупантів з Харківської області у вересні-жовтні. Вигнання російських окупантів з Херсонської області у вересні-жовтні", - додала Маляр.

Дев'ятою перемогою у Міноборони назвали успішні дії сил протиповітряної оборони, які захищають Україну від масових ракетних та дронових атак Росії. Остання, десята, перемога - це стримування наступу окупантів на сході.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що росіяни 23 та 24 лютого можуть завдати ракетного удару. Проте, на його думку, він буде невеликим.

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