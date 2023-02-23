В Минобороны назвали 10 главных побед ВСУ за год войны

"Прежде всего - это успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022 года. Наша вторая большая победа - это массовое сопротивление мирного населения российским оккупантам на временно занятых захватчиками территориях", - сказал она.

Маляр назвала третьей победой ВСУ изгнание оккупантов с севера Украины и полная деоккупация Киевской, Черниговской и Сумской областей. По ее словам, четвертая победа - уничтожение крейсера "Москва", пятая - освобождение острова Змеиный.

"Наша шестая победа - уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе. Седьмая победа - изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре. Изгнание российских оккупантов из Херсонской области в сентябре-октябре", - добавила Маляр.

Девятой победой в Минобороны назвали успешные действия сил противовоздушной обороны, защищающих Украину от массовых ракетных и дроновых атак России. Последняя, десятая, победа - это сдерживание наступления оккупантов на востоке.