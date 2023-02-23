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В Минобороны назвали 10 главных побед ВСУ за год войны

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за год полномасштабного вторжения России добились немало успехов. Однако есть 10 главных побед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр во время брифинга.

"Прежде всего - это успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022 года. Наша вторая большая победа - это массовое сопротивление мирного населения российским оккупантам на временно занятых захватчиками территориях", - сказал она.

Маляр назвала третьей победой ВСУ изгнание оккупантов с севера Украины и полная деоккупация Киевской, Черниговской и Сумской областей. По ее словам, четвертая победа - уничтожение крейсера "Москва", пятая - освобождение острова Змеиный.

"Наша шестая победа - уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе. Седьмая победа - изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре. Изгнание российских оккупантов из Херсонской области в сентябре-октябре", - добавила Маляр.

Девятой победой в Минобороны назвали успешные действия сил противовоздушной обороны, защищающих Украину от массовых ракетных и дроновых атак России. Последняя, десятая, победа - это сдерживание наступления оккупантов на востоке.

Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что россияне 23 и 24 февраля могут нанести ракетный удар. Однако, по его мнению, он будет небольшим.

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