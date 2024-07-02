Без походу до ТЦК. Як згенерувати копію військового квитка в Резерв+

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони .

Згідно з інструкцією, потрібно:

Зайти до додатку Резерв+ та оновити інформацію.

Отримати документ з QR-кодом.

Натиснути три крапки біля документа.

Вибрати "завантажити PDF".

Зберегти файл.

Роздрукувати та показувати всюди, де він необхідний.

Нагадаємо, після вступу закону про мобілізацію 18 травня усі військовозобов’язані повинні оновити свої дані протягом двох місяців. З майже 10 мільйонів поки що це зробили близько 2,5 мільйонів українців.

Оновити дані можна зробити в ТЦК, ЦНАПі або через додаток Резерв+. З 18 червня у додатку з'явилися QR-коди, які можна пред'являти представникам ТЦК на блок-постах та на вулиці. Співробітники ТЦК мають свою базу "Оберіг", у якій є дані про кожного військовозобов’язаного і без додатку Резерв+.

Згідно з постановою Кабміну, документ у Резерв+ прирівнюється до паперового військового квитка.