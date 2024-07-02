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Без походу до ТЦК. Як згенерувати копію військового квитка в Резерв+

Україна, Вівторок 02 липня 2024 12:00
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Без походу до ТЦК. Як згенерувати копію військового квитка в Резерв+ Фото: військовий квиток можна згенерувати у додатку Резерв+ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство оборони України оприлюднило покрокову інструкцію, як згенерувати військовий квиток в додатку Резерв+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Згідно з інструкцією, потрібно:

Зайти до додатку Резерв+ та оновити інформацію.

Без походу до ТЦК. Як згенерувати копію військового квитка в Резерв+

Отримати документ з QR-кодом.

Без походу до ТЦК. Як згенерувати копію військового квитка в Резерв+

Натиснути три крапки біля документа.

Без походу до ТЦК. Як згенерувати копію військового квитка в Резерв+

Вибрати "завантажити PDF".

Без походу до ТЦК. Як згенерувати копію військового квитка в Резерв+

Зберегти файл.

Без походу до ТЦК. Як згенерувати копію військового квитка в Резерв+

Роздрукувати та показувати всюди, де він необхідний.

Без походу до ТЦК. Як згенерувати копію військового квитка в Резерв+

Нагадаємо, після вступу закону про мобілізацію 18 травня усі військовозобов’язані повинні оновити свої дані протягом двох місяців. З майже 10 мільйонів поки що це зробили близько 2,5 мільйонів українців.

Оновити дані можна зробити в ТЦК, ЦНАПі або через додаток Резерв+. З 18 червня у додатку з'явилися QR-коди, які можна пред'являти представникам ТЦК на блок-постах та на вулиці. Співробітники ТЦК мають свою базу "Оберіг", у якій є дані про кожного військовозобов’язаного і без додатку Резерв+.

Згідно з постановою Кабміну, документ у Резерв+ прирівнюється до паперового військового квитка.

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