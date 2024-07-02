Без похода в ТЦК. Як згенерувати копію військового квитка в Резерв+
Министерство обороны Украины обнародовало пошаговую инструкцию, как сгенерировать военный билет в приложении Резерв+.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Согласно инструкции, нужно:
Зайти в приложение Резерв+ и обновить информацию.
Получить документ с QR-кодом.
Нажмите три точки у документа.
Выбрать "скачать PDF".
Сохранить файл.
Распечатать и показывать всюду, где он необходим.
Напомним, после вступления закона о мобилизации 18 мая все военнообязанные должны обновить свои данные в течение двух месяцев. Из почти 10 миллионов пока это сделали около 2,5 миллиона украинцев.
Обновить данные можно в ТЦК, ЦНАУ или через приложение Резерв+. С 18 июня в приложении появились QR-коды, которые можно предъявлять представителям ТЦК на блок-постах и на улице. Сотрудники ТЦК имеют свою базу "Оберег", в которой есть данные о каждом военнообязанном и без приложения Резерв+.
Согласно постановлению Кабмина, документ в Резерв+ приравнивается к бумажному военному билету.