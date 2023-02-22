"В онлайн просторі неодноразово поширюється неправдива інформація про відправлення громадянам повісток про мобілізаційні навчання. Попереджає суспільство, щоб воно не ставало жертвою цієї дезінформації та маніпуляцій", - йдеться в заяві.

У міністерстві зазначили, що фото фейкового порядку денного, яке розповсюджують у мережі Інтернет, ідентичне тому, що розсилали в інтернеті у квітні 2022 року.

"Просимо громадян звернути увагу на зміст так званих повісток", - додали в Міноборони Молдови та додали приклад "повістки", світлини яких розсилають в мережі.

Фото: Міноборони Молдови спростувало інформацію про роздачу повісток "на мобілізаційні навчання" (facebook.com/MDAarmy)