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Міноборони Молдови спростувало інформацію про роздачу повісток "на мобілізаційні навчання"

Фото: Міноборони Молдови спростувало інформацію про роздачу повісток "на мобілізаційні навчання" (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

Міноборони Молдови спростували інформацію про нібито роздачу повісток необхідність з'явитися "на мобілізаційні навчання". Там назвали такі повідомлення маніпуляцією та дезінформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства оборони Молдови.

"В онлайн просторі неодноразово поширюється неправдива інформація про відправлення громадянам повісток про мобілізаційні навчання. Попереджає суспільство, щоб воно не ставало жертвою цієї дезінформації та маніпуляцій", - йдеться в заяві.

У міністерстві зазначили, що фото фейкового порядку денного, яке розповсюджують у мережі Інтернет, ідентичне тому, що розсилали в інтернеті у квітні 2022 року.

"Просимо громадян звернути увагу на зміст так званих повісток", - додали в Міноборони Молдови та додали приклад "повістки", світлини яких розсилають в мережі.

Фото: Міноборони Молдови спростувало інформацію про роздачу повісток "на мобілізаційні навчання" (facebook.com/MDAarmy)

Нагадаємо, що ще восени минулого року в Молдові не виключили мобілізацію у разі наближення військових дій в Україні до кордонів країни або збільшення потоку мігрантів з нашої країни.

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